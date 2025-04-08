Офицер ВСУ: командиры все чаще отдают приказы об отступлении на фронте

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. В условиях ухудшающейся ситуации на фронте командиры украинской армии все чаще принимают решения о необходимости отступления, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Виталий Литвин.
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