В День памяти жертв блокады полиция Петербурга провела для кадетов памятные экскурсии

Учащиеся посетили Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и возложили цветы В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда сотрудники специального полка полиции совместно с МЧС Невского района провели для кадетов класса МЧС СОШ №334 Невского района и кадетского класса авиационной направленности СОШ №376 памятные экскурсии.