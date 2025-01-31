Автомобили во дворах мешают спецтехнике

Мусоровозы не могут подобраться к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей, снегоуборочная техника не имеет возможности почистить дворовую территорию и вывезти снежные массы на полигон.
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