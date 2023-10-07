Министр обороны Израиля заявил о начале войны с террористической организацией ХАМАС

Утром радикалы в секторе Газа выпустили множество ракет по территории Израиля.Сегодня утром, седьмого октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что движение ХАМАС, внезапно напав на Израиль, объявило войну.
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