Юлия Витязева. Американцы давно усвоили тезис «никогда не связывайтесь с Украиной»

Итак, Украина пошла в какой-то абсолютно дикий разнос. Или, как говорила моя бабуля, разгулялась вошь на ярмарке После визита Зеленского в США, соседняя страна решила, что теперь ей любое море — по колено и демонстрирует все грани своего идиотизма.