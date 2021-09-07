Вовкин

24 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stilianos Kanakidis
    РАССТРЕЛЯТЬ.Кузнецова выступи...
  • Борис Осипов
    Я за, но лучше расстреливать...Кузнецова выступи...
  • Леонид
    Бессмысленные высказывания бессмысленных людей из бессмысленного государственного недоразумения.Киев запутался в ...

Юлия Витязева. Американцы давно усвоили тезис «никогда не связывайтесь с Украиной»

Юлия Витязева. Американцы давно усвоили тезис «никогда не связывайтесь с Украиной»

Итак, Украина пошла в какой-то абсолютно дикий разнос. Или, как говорила моя бабуля, разгулялась вошь на ярмарке После визита Зеленского в США, соседняя страна решила, что теперь ей любое море — по колено и демонстрирует все грани своего идиотизма.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Борис Осипов
Иван
США сделали правильные выводы и "связали" укропию с Россией навеки..
Иван

Картина дня

наверх