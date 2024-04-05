Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украине является ползучим внедрением альянса на Украину, которое принимает официальные формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии