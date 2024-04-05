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Пушков: ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы

Пушков: ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украине является ползучим внедрением альянса на Украину, которое принимает официальные формы.

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Комментарии
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Руслан Техажев
А на здание этого представительства уже нацелен наш Циркон? Надо не глубокие озабоченности а быстрые и действенные Цирконы в ответ!
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