Олег Кравцов. Московские налоговики и прокуратура проверяет российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая поддержала снос памятников советским солдатам, которые освобождали Прибалтику от гитлеровцев.
Русофобия аукнется Вайкуле потерей миллионов
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Эта "кормилица" ещё ответит за свои слова, попозже,дело времени!
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6 час.
TG
Tamara Goncharuk
Свежо предание, но верится с трудом, если бы хотели, то уж давно бы сделали, а так только одно бла, бла, бла…
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3 час.
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