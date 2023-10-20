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Русофобия аукнется Вайкуле потерей миллионов

Русофобия аукнется Вайкуле потерей миллионов

Олег Кравцов.   Московские налоговики и прокуратура проверяет российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая поддержала снос памятников советским солдатам, которые освобождали Прибалтику от гитлеровцев.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Эта &quot;кормилица&quot; ещё ответит за свои слова, попозже,дело времени!
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6 час.
TG
Tamara Goncharuk
Свежо предание, но верится с трудом, если  бы хотели, то уж давно бы сделали, а так только одно бла, бла, бла…
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3 час.

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