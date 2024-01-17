Каким детям нужны печати о гражданстве: полиция Уссурийска комментирует

Подразделение по вопросам миграции Уссурийска сообщает график работы специалиста, который проставляет оттиски печати о наличии гражданства детям, а также разъясняет, для чего они необходимы, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.