Токаев пообещал быть нетерпимым к любому радикализму

Политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма и экстремизма продолжат власти Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 24 октября на церемонии вручения государственных наград и премий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии