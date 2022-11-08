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Хоркина о работе в Госдуме: «Я впервые подняла вопрос о волонтерстве. Это реализовалось, и я очень этим горжусь»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала о своей работе в качестве депутата Госдумы.

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