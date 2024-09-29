Первый полет Тайфуна с радаром ECRS Mk2 27 сентября в небо впервые поднялся многоцелевой боевой самолет Eurofighter Typhoon, оснащенный усовершенствованной РЛС ECRS Mk2 с антенной AESA.
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Первый полет Тайфуна с радаром ECRS Mk2 27 сентября в небо впервые поднялся многоцелевой боевой самолет Eurofighter Typhoon, оснащенный усовершенствованной РЛС ECRS Mk2 с антенной AESA.
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