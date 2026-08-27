Врачи спасли жизнь бойцу с ранениями внутренних органов и сильными ожогами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военные врачи медицинского отряда "Байкал" группировки войск "Центр" накануне Дня военного медика смогли спасти жизнь бойцу, который получил сквозные ранения внутренних органов, сильные ожоги и потерял много крови.
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