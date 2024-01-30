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За повторную пьяную езду жителя Кирсанова приговорили к строгому режиму

За повторную пьяную езду жителя Кирсанова приговорили к строгому режиму

За повторную пьяную езду жителя Кирсанова приговорили к строгому режиму.  Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, ранее 33-летний мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности и был осуждён в 2018 году за оскорбление представителя власти и пьяную езду, а в 2019 году - за повторное нетрезвое вождение.

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