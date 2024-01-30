За повторную пьяную езду жителя Кирсанова приговорили к строгому режиму. Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, ранее 33-летний мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности и был осуждён в 2018 году за оскорбление представителя власти и пьяную езду, а в 2019 году - за повторное нетрезвое вождение.