Немецкий модульный мини-ПК, похожий на внешний аккумулятор. Представлен MNT Station

Главная особенность MNT Station — модульная конструкция Немецкая компания MNT Research запустила на платформе Crowd Supply краудфандинговую кампанию мини-ПК MNT Station.
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