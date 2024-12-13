Ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» празднует 55-летие

В декабре 2024 года губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» отмечает 55-летие. «Север-Пресс» собрал яркие моменты жизни самобытного певческого коллектива, ставшего брендом арктического региона.
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