Пока фальстарт: астраханский гребной центр-долгострой всё еще не получил нового подрядчика

С объявленным вначале победителем закупки не заключили контракт. В марте ПУНКТ-А сообщал, что управление по капитальному строительству Астраханской области разместило тендер для завершения работ в Центре водных и гребных видов спорта в селе Яксатово – одном из самых продолжительных (14 лет) и дорогостоящих (под 3 млрд рублей) долгостроев региона.
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