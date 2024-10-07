Продавцы «серых» иномарок снова обходят утильсбор, но теперь это машины из Китая

При этом такая схема может нести повышенный риск для добросовестных покупателей. О новой лазейке Business FM поговорила с автоэкспертамиПродавцы «серых» иномарок обходят утильсбор с автомобилями из Китая.
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