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Продавцы «серых» иномарок снова обходят утильсбор, но теперь это машины из Китая

Продавцы «серых» иномарок снова обходят утильсбор, но теперь это машины из Китая

При этом такая схема может нести повышенный риск для добросовестных покупателей. О новой лазейке Business FM поговорила с автоэкспертамиПродавцы «серых» иномарок обходят утильсбор с автомобилями из Китая.

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