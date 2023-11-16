Осенний Нанкин

Расположенный в районе дельты реки Янцзы, Нанкин занимает видное место в китайской истории и культуре, являясь столицей различных китайских династий и республиканских правительств с III века по 1949 год, таким образом, долгое время он был крупным центром культуры, образования, исследований, политики, экономики, транспортных сетей и туризма.