Десять лет биритьбы

Мудрый был человек Отто фон Бисмарк, правильно сказал. Он ещё и предостерегал Германию от войны с Россией, предрекая ей поражение и гибель империи, и оказался прав. Только почему-то в Германии его слова забыты, а тем у кого короткая память всегда приходится за это дорого платить

М

Мария

Какой же он отвратительный наркоман! Странно, что до сих пор не убежал из Киева. Видимо, его МИ-6 сторожат в бункере вплотную. Иначе бы уже давно смылся на свою зарубежную виллу. Их у него по всему миру полно. Жёнушку выпустили, а его караулят.