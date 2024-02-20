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Политика как она есть

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Десять лет биритьбы

Десять лет биритьбы

Тут опухший карлик ненадолго вынырнул из наркотрипов, потому что кокаин нужно отрабатывать, состроил печальное лицо (полчаса без кокса – это печально) и набредил.

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Комментарии
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Браво, Роджерс!
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