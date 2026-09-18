Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Так все-таки экономические проекты или санкции?

Так все-таки экономические проекты или санкции?

Сначала появилась информация The New York Times о том, что "администрация Трампа рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ника
Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.

Профиль пользователя Валерий Фоменков
Валерий Фоменковизменено

У империи зла сша, в целом, и у "миротворца" Трампа, в частности, в отношении России была, есть и будет единственная цель - это уничтожение нашей страны. Делается это, с одной стороны, руками бандеросрани и западных фашистов, а с другой - руками российских барыг (некоторые ласково называют их "олигархами").