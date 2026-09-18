Сначала появилась информация The New York Times о том, что "администрация Трампа рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией.
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Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.
Верить рыжему, что верить наперсточнику на рынке. Пожары он тушит керосином, так что пора закрыть проект МИРОТВОРЕЦ И ПРИНУДИТЬ БАНДЕР К МИРУ (НА УСЛОВИЯХ РОССИИ) !!
У империи зла сша, в целом, и у "миротворца" Трампа, в частности, в отношении России была, есть и будет единственная цель - это уничтожение нашей страны. Делается это, с одной стороны, руками бандеросрани и западных фашистов, а с другой - руками российских барыг (некоторые ласково называют их "олигархами").
Трамп -это марионетка, не больше! Нужно раздавить гнездо, откуда исходят приказы, откуда управляют США! Все знают, где оно находится!