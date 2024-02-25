Российские военные заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении российской спецоперации нанесли поражение скоплениям военных и техники штурмовой бригады Вооружённых сил Украины и бригады теробороны вблизи населенного пункта Тоненькое.
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