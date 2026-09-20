Он рисует пишущей машинкой — и это не шутка. 25 работ, от которых не оторваться

Джеймс Кук — лондонский художник. Он не рисует кистью или карандашом. Вместо этого он печатает на пишущей машинке — букву за буквой, нажатие за нажатием.
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