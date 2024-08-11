КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Разговоры о второй волне мобилизации в России не прекращают гулять с тех пор, как прошла первая.
План Белоусова: Вторая волна мобилизации из крупных выплат и мигрантов?
Комментарии
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Владимир Соколов
вообще паспорт давать только после службы в армии. оформить это на французский манер . отслужил службу получил гражданство и только так. так же и женщины, отработала определённое время в нужном государству месте, получили гражданство.
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14 час.
ninikooo Митусова
👍только так, и никаких диаспор, семей, родственников.
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Член диаспоры, в наручники...
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10 час.
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