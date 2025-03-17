В начале текущего года государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио обратился к главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто с просьбой не препятствовать продлению ограничительных мер в отношении России, введённых Европейским союзом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии