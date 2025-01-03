Вкусный мокко мусс: как сочетать в одежде цвет 2025 года

Разбираемся со стилистом, как носить тёплый и уютный цвет наступившего года. Каждый декабрь институт цвета Pantone называет цвет следующего года — оттенок, который наверняка будет присутствовать в коллекциях модных домов и масс-маркет-брендов.
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