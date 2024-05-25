Интерес к традиционным звонкам снижается, а онлайн-активность растет

Снижение интереса к традиционным звонкам среди населения Свердловской области продолжает расти. По данным аналитической компании Yota, за прошедший год количество минут, потраченных на обычные звонки, сократилось на 20%, а использование безлимитного интернета увеличилось.
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