Как живет современная Ливия: Readovka покажет уникальный спецрепортаж

Долгое время Ливия оставалась закрытой для полноценной работы иностранных журналистов, да и сами представители СМИ не торопились посещать эту страну из-за боевиков, в том числе из ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
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