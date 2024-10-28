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Царьград

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Бывший глава полиции Ростова может попасть под уголовное дело

Бывший глава полиции Ростова может попасть под уголовное дело

Его могут возбудить по статье о превышении должностных полномочий.Экс-руководитель управления МВД Ростова-на-Дону, полковник Сергей Шпак может стать фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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