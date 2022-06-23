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Андрей Травников предложил расширить Чуйский тракт из-за возросшего потока туристов

Андрей Травников предложил расширить Чуйский тракт из-за возросшего потока туристов

Вопросы развития туризма в Сибири обсудили на специальном круглом столе «Развитие транспортной инфраструктуры приоритетных территорий развития туризма в СФО» в рамках Международного транспортного форума, проходящего в эти дни в Новосибирске.

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