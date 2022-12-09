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Кучеров сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 11+27 в 26 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2). Россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 38-е (11+27) очко в сезоне.

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