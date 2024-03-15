Такер Карлсон обвинил Google в шпионаже за гражданами США

Компания Google и соцсеть Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена в России) являются более опасными для граждан США из-за возможного шпионажа над ними, чем находящаяся в стране на грани запрета социальная сеть TikTok.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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