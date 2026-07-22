Клиники Германии
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Клиники Германии

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Риски стволовых клеток

Вся правда о лечении стволовыми клетками: канцерогенные риски, мифы о гибели знаменитостей и эволюция безопасности Высокие технологии в медицине привели к широкому применению стволовых клеток в самых разных областях — от эстетической медицины и дерматологии до онкологии, гематологии, неврологии, ортопедии, травматологии, кардиологии и офтальмологии.

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