Сенатор Маллин предупредил о сложностях с возможным импичментом Байдена

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предупредил, что действующий президент США Джо Байден не может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за какие-либо действия, совершенные до того, как он вступил на пост главы государства.
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