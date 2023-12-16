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Сенатор Маллин предупредил о сложностях с возможным импичментом Байдена

Сенатор Маллин предупредил о сложностях с возможным импичментом Байдена

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предупредил, что действующий президент США Джо Байден не может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за какие-либо действия, совершенные до того, как он вступил на пост главы государства.

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