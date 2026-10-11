Spiegel: СДПГ проголосовала за исключение Шредера после встречи с Путиным

Окружной комитет СДПГ в Верхнем Пфальце проголосовал за исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера после его визита на день рождения президента России Владимира Путина.
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