С живого человека сняли скальп. Пока следствие трактует это как нанесение вреда здоровью средней тяжести
Миронов – о преступлении в Электростали: «Виновных – на Колыму, их клан – депортировать»
Председатель партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за кардинальное ужесточение уголовного и миграционного законодательства для борьбы с преступлениями мигрантов.
Комментарии
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А мне жаль что наша молодежь не может постоять за себя. Желаю здоровья пострадавшему и всерьёз заняться спортом пока не поздно. В дальнейшем может пригодиться.
Генадий,молодёжь может постоять за себя и помочь другим,но если арестуют то как ты думаешь кто будет крайний,всё как обычно нашу молодёжь осудят а мигранты признаются потерпевшими
Лучше отсидеть на зоне, чем быть зарезанным как баран.
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