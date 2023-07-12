С живого человека сняли скальп. Пока следствие трактует это как нанесение вреда здоровью средней тяжести

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Комментарии
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Геннадий
А мне жаль что наша молодежь не может постоять за себя. Желаю здоровья пострадавшему и всерьёз заняться спортом пока не поздно. В дальнейшем может пригодиться.
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59 мин.
S
Sergej
Генадий,молодёжь может постоять за себя и помочь другим,но если арестуют то как ты думаешь кто будет крайний,всё как обычно нашу молодёжь осудят а мигранты признаются потерпевшими
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11 мин.
Геннадий
Лучше отсидеть на зоне, чем быть зарезанным как баран.
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1 мин.

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