С живого человека сняли скальп. Пока следствие трактует это как нанесение вреда здоровью средней тяжести

Геннадий А мне жаль что наша молодежь не может постоять за себя. Желаю здоровья пострадавшему и всерьёз заняться спортом пока не поздно. В дальнейшем может пригодиться.

S Sergej Генадий,молодёжь может постоять за себя и помочь другим,но если арестуют то как ты думаешь кто будет крайний,всё как обычно нашу молодёжь осудят а мигранты признаются потерпевшими