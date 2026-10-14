Мировой судья в Екатеринбурге назначила 150 часов обязательных работ женщине, которая 12 января попыталась вынести из гипермаркета «Лента» неоплаченные товары на сумму 8467,82 рубля.
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