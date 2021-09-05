Какой кофе лучше покупать, молотый или в зернах?

Есть ли существенная разница. – Любой кофе делают из кофейных зёрен. Отличается лишь технология обработки, поэтому получается разный вкус и запах, – говорит директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.
Есть ли существенная разница. – Любой кофе делают из кофейных зёрен. Отличается лишь технология обработки, поэтому получается разный вкус и запах, – говорит директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.
Свежие комментарии