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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Партизан» продал 11 тысяч сезонных абонементов в первой стадии распространения

Сербский клуб уже продал 11 тысяч абонементов на предстоящий сезон Евролиги в первой фазе продаж. В прошлом сезоне «Партизан» продал 16 000 абонементов, став в итоге лидером Евролиги по средней посещаемости – 19 916 болельщиков за игру.

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