Посол Ханьхуэй: КНР готова сотрудничать с Россией в Африке

Китай готов к партнёрству с Россией в Африке и считает такое сотрудничество крайне важным. Об этом 5 сентября на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, заявил РИА "Новости" чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.