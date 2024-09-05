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Посол Ханьхуэй: КНР готова сотрудничать с Россией в Африке

Посол Ханьхуэй: КНР готова сотрудничать с Россией в Африке

Китай готов к партнёрству с Россией в Африке и считает такое сотрудничество крайне важным. Об этом 5 сентября на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, заявил РИА "Новости" чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

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