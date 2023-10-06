В Кремле отреагировали на решение об аудите расходов «Почты России»

В Кремле ожидают результатов аудита расходов «Почты России», о котором объявил совет директоров. После получения информации о причинах непростой ситуации в компании будут приниматься необходимы меры, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.