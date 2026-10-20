Завтра ночью похолодает до +7 градусов, а днём будет так же тепло как сегодня. Не пропусти подробности!Сегодня, 20 октября, дневная температура воздуха в регионе составит +13 градусов.
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