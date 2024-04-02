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10 самых уродливых автомобилей всех времен и народов

10 самых уродливых автомобилей всех времен и народов

С одной стороны, красота — вещь довольно субъективная. С другой — некоторые автомобили появились на свет настолько несуразными и даже откровенно страшными, что язык не повернется назвать их хотя бы симпатичными.

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