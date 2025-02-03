Фильм об обороне Козельска возглавил кинопрокат в России

Исторический фильм «Злой город» об обороне Козельска от монголов весной 1238 года возглавил кинопрокат в России с 138,2 миллиона рублей выручки в РФ и СНГ за прошедшие выходные, 3 февраля сообщил портал kinobusiness.
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