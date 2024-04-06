В Петербурге обсудили импортозамещение нефтегазового оборудования

Говорили также о государственной поддержке отрасли В Петербурге обудили импортозамещение оборудования для топливно-энергетического комплекса, а также развитие производства сжиженного природного газа и оборудования для бурения и добычи на шельфе.
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