День 8 февраля в истории

День российской науки. Учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
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