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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".

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