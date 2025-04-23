Система SYNERJET PRO выходит на предпродажный этап в России 

Компания HIRONIC, мировой лидер в области основанных на энергетическом воздействии устройств для эстетической медицины, объявляет о предпродажном выходе на российский рынок своей безыгольной трансдермальной системы доставки SYNERJET PRO.
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