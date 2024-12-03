Власти США хотят присвоить себе деньги от продажи студии звукозаписи кубанского бизнесмена Олега Дерипаски

Власти США хотят присвоить себе деньги от продажи студии звукозаписи кубанского бизнесмена Олега ДерипаскиКубанский бизнесмен Олег Дерипаска может не получить своих денег, вырученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии.