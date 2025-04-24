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Тульские новости

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Тульская область выделила 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов СВО и их семей

Тульская область выделила 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов СВО и их семей

За 2024 год Тульская область выделила 7,2 миллиарда рублей на поддержку семей военнослужащих. Об этом в рамках ежегодного отчета регионального правительства в рамках заседания облдумы рассказал председатель правительства Михаил Пантелеев.

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