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Вести Севастополь

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Дежурная часть. Севастополь от 25.04.2025

Дежурная часть. Севастополь от 25.04.2025

О происшествиях последних дней в рубрике «Дежурная часть» расскажет моя коллега Анна Кирщеня. В этом выпуске расскажем: — Севастополец хранил боевые патроны у себя дома, но был задержан: какой приговор вынес суд? — Марихуана и таблетки: местный житель пойдет под суд за сбыт запрещёнки.

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