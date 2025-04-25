Дежурная часть. Севастополь от 25.04.2025

О происшествиях последних дней в рубрике «Дежурная часть» расскажет моя коллега Анна Кирщеня. В этом выпуске расскажем: — Севастополец хранил боевые патроны у себя дома, но был задержан: какой приговор вынес суд? — Марихуана и таблетки: местный житель пойдет под суд за сбыт запрещёнки.